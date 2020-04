Endgültige Entscheidung über Matura für Lehrer zu früh

Für eine abschließende Entscheidung über die Form der Abhaltung der heurigen Matura ist es für den Vorsitzenden der AHS-Lehrergewerkschaft, Herbert Weiß, zu früh. „Ganz schlecht wäre es, sie jetzt gleich abzusagen, wenn es noch eine Möglichkeit zur Durchführung gibt“, so Weiß zur APA. In welcher Form dies geschehe, hänge von der weiteren Entwicklung ab.

Manche Länder würden derzeit nur die schriftlichen Prüfungen abhalten, andere nur die mündlichen. „Auch damit würde man Zeit gewinnen“, so Weiß. Ansonsten gebe es aber auch noch die Möglichkeit, die Termine zu straffen und etwa die mündlichen Prüfungen an vielen Schulen parallel anstatt über mehrere Wochen verteilt abzuhalten. Was auch immer in den nächsten Tagen als Zeitplan verkündet werde: „Es wird vielleicht nicht der endgültige sein.“