Innsbruck – Die oberen Atemwege und die Lungen sind das Einfallstor für das Coronavirus. Deshalb konzentrieren sich sämtliche Schutzmaßnahmen darauf, diesen Eingang des Virus in den Körper abzuriegeln: Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Einzelpersonen, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit, häufige und gründliche Handhygiene und Oberflächendesinfektion, zielen darauf ab, eine Ansteckung möglichst zu verhindern. So weit, so bekannt.