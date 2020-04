„Abgehoben, im Stil eines Aufsatzes“: Yildirim kritisiert Kurz-Anfragebeantwortung

Wien – Die Sache hatte für Wirbel in der Polit-Szene gesorgt. Anfang Februar war via Wiener Stadtzeitung Falter publik geworden, dass ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) kritisiert hat – bei einem Hintergrundgespräch mit Journalisten am 20. Jänner. Er habe die WKStA als Netzwerk roter Staatsanwälte, das gezielt gegen ÖVP-Politiker vorgehe und Akten nach außen spiele, qualifiziert. Stichwort: Casinos-Affäre. SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim hat parlamentarische Anfragen zur Causa an Kurz und Grünen-Justizministerin Alma Zadić gestellt.