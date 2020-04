Mehr als 100.000 Corona-Fälle in Deutschland

Spahn mahnte die Bürger weiter zu Disziplin und Geduld, so schwer die Beschränkungen über die Ostertage auch sein mögen. Inzwischen sei zu sehen, „dass die Maßnahmen wirken, dass die Verbreitung des Virus sich verlangsamt“, sagte er. Je konsequenter sich die Bürger an die Beschränkungen hielten, desto eher werde eine schrittweise Lockerung möglich sein. Wann das sein könnte, wollte er nicht sagen. „Auch nach Ostern wird nicht alles vorbei sein“, sagte Spahn. „Wir werden noch Monate mit dem Virus umgehen müssen.“

Söder sagte, es müsse gemeinschaftlich diskutiert werden, ob und welche Geschäfte in Deutschland wieder geöffnet werden könnten. Er sehe in diesem Zusammenhang auch eine Maskenpflicht in Deutschland als „hochwahrscheinlich“ an.