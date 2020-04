US-Marineminister tritt nach Streit um Ex-Kapitän zurück

Abfällige Bemerkungen über den Kapitän eines von einem Coronavirus-Ausbruch betroffenen Flugzeugträgers haben US-Marineminister Thomas Modly sein Amt gekostet. Verteidigungsminister Mark Esper hat am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Washington mitgeteilt, dass er die zuvor von Modly angebotene Demission akzeptierte. Nachfolger solle Modlys Stellvertreter Jim McPherson werden.

Modly hatte dem Kapitän Brett Crozier vorgeworfen, er habe sich seiner Mannschaft gegenüber als „zu naiv oder zu blöd“ verhalten, nachdem dieser in einem Brief an die Militärführung eines Evakuierung des nuklearbetriebenen Flugzeugträgers „USS Theodore Roosevelt“ gefordert hatte.