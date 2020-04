FC Bayern bindet Thomas Müller bis 2023

Trainer Hansi Flick hofft, dass zumindest Neuer, Alaba und Thiago weitere Jahre beim deutschen Fußball-Rekordmeister bleiben. „Alle die, die gerade in Vertragsverhandlungen stehen, haben enorme Entwicklungen gehabt in dem letzten halben Jahr und waren unsere Leistungsträger“, sagte Flick bei einem Video-Pressegespräch am Dienstag. „Der Verein weiß das natürlich auch, was er an diesen Spielern hat. Ich hoffe, dass das in die richtige Richtung geht.“