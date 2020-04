Petition fordert geschlechterpolitischen Corona-Krisenplan

„Krisen verstärken Ungleichheiten“, sagte sie am Mittwoch in einer Aussendung - und die aktuelle Coronakrise mache Geschlechterungleichheit deutlich wie nie zuvor. Die nun während der Krise systemrelevante Branchen seien frauendominiert mit einem traditionell niedrigen Einkommensniveau, ist der Frauenring besorgt. Zusätzlich würden Frauen den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit stemmen. „Es ist höchste Wachsamkeit gefordert, damit die Corona-Krise und vor allem die Wege aus dieser Krise heraus nicht zu einem Fiasko für Frauen werden“, betonten auch Ines Grössenberger und Birgit Buchinger vom Salzburger Frauenrat in der Aussendung.