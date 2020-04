1.000 Österreicher warten noch auf Rückholung

Von ursprünglich 47.000 Österreichern, die sich zu Beginn der Corona-Pandemie im Ausland aufgehalten haben, sind noch 3.500 übrig. Von ihnen wollen rund 1.000 auch tatsächlich zurück in die Heimat, wie Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien mitteilte. Hoffnungen auf eine baldige Lockerung von Reisebeschränkungen versetzte er einen Dämpfer.

Vollständige Reisefreiheit werde es erst geben, wenn die globale Krise überstanden ist, so Schallenberg bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Nicht alle Staaten seien „im Gleichschritt unterwegs“, bei einigen Ländern werde es noch länger dauern, bis Maßnahmen gelockert werden könnten.

Deshalb weitete das Außenministerium die bereits für 29 Staaten bestehenden Reisewarnungen (Stufe 6) aus. Ab sofort bestehe auch für Belgien, Portugal sowie Schweden, Brasilien, Indonesien, Nigeria und die Philippinen eine Reisewarnung. Bereits jetzt wird in Europa etwa vor Reisen nach Italien, die Schweiz, Frankreich, Spanien, Großbritannien und die Niederlande gewarnt.

Und: „Wir müssen davon ausgehen, dass noch weitere Staaten dazukommen“, prognostizierte Schallenberg. „Wir befinden uns noch voll und mitten in der Coronakrise.“ Eine Lockerung der derzeitigen Reisebeschränkungen sei „verfrüht“ und berge die Gefahr einer zweiten Welle an Infektionen.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung ab sofort bis auf Weiteres kostenlos digital abrufen Jetzt lesen Ich bin bereits Abonnent

Von rund 3.500 derzeit im Ausland befindlichen Personen, die in Österreich ihren Wohnsitz haben, warten laut Außenamt etwa 1.000 auf ihre Rückholung. Sie sind quer über den Globus verstreut - in 84 Ländern, teilweise in Klein- oder Kleinstgruppen. Die „Phase der großen Rückholflüge“ sei mit einem Repatriierungsflug aus Neuseeland in den kommenden Tagen beendet, weshalb man nun zur „Einzelfallbetreuung“ übergehe. Hier setze man insbesondere auch auf die Zusammenarbeit mit anderen EU-Staaten. Bis dato sind 700 Österreicher mit EU-Kooperationsflüge zurückgebracht worden, insgesamt wurden 7.100 Staatsbürger mit 37 Flügen zurückgeholt.

Jedenfalls werde „niemand im Stich gelassen“, versicherte Schallenberg. Man werde sich weiterhin „intensiv darum bemühen“, entsprechende Rückreisen zu organisieren. Für jene, die etwa aufgrund von Ausgangssperren nicht ausreisen können, gebe es konsularische Hilfe beispielsweise bei der Suche nach Unterkünften, der medizinischen Versorgung, beim Kontakt mit lokalen Behörden oder anderen im Land befindlichen Österreichern. Zudem gebe es die Möglichkeit eines „Notkredits“ über Botschaft oder Konsulat.

Weil eine Lockerung der Reisebeschränkungen derzeit nicht absehbar ist, appellierten Köstinger und Schallenberg an die Österreicher, in diesem Sommer einen Heimaturlaub anzudenken. So werde auch die von der Coronakrise massiv getroffene Tourismusbranche unterstützt. Allerdings kommen in der Sommersaison von Mai bis Oktober üblicherweise 70 Prozent der Nächtigungen von Ausländern und im gesamten Jahr sogar 75 Prozent.

Derzeit ist geplant, die Branche ab Mitte Mai wieder „vorsichtig und schrittweise“ hochzufahren, sagte Köstinger. Ein konkreter Plan dafür werde derzeit ausgearbeitet. Dafür seien bis Ende April noch Evaluierungen notwendig. Wann wieder Ausländer anreisen werden, ist offen. Jedenfalls werde es aber bestimmte Verhaltensregeln - das Tragen von Masken, Abstandhalten und Ähnliches - geben müssen.