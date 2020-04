Tiroler Wettbüro-Betreiber Hatzl: „Heuer werden wir kein Plus machen“

Dean Hatzl: Geschäftlich ist das eine mittlere Katastrophe, die Sportwelt steht ja förmlich still. Die fünf großen Fußballligen in England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich sind die Zugpferde, dazu kommt die Champions League. Und dass auch die EURO ausfällt, ist höflich gesagt ungünstig.

Es gibt immer wieder Länder, die meinen, der Krise trotzen zu müssen. Was ließe sich derzeit überhaupt auf den Markt bringen?

Hatzl: Das derzeitige Programm ist für unsere Verhältnisse überschaubar und für uns kaum von Bedeutung: Fußball gespielt wird derzeit in Weißrussland, in Burundi und Tadschikistan ging es auch los, dazu finden Freundschaftsspiele statt, auch Tischtennis in Russland läuft. Aber im Moment würde selbst das ohnehin kaum jemanden interessieren.