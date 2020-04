Deutsche Regierung beschloss Aufnahme von Flüchtlingskindern

Deutschland wird voraussichtlich in der kommenden Woche die ersten 50 unbegleiteten Minderjährigen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen. Das entschied die Regierung am Mittwoch in Berlin.

Deutschland will in nächster Zeit noch mehr Minderjährige aus Griechenland aufnehmen. Die Regierungskoalition hatte im März beschlossen, im Rahmen der EU-Partner Griechenland einen Anteil von insgesamt etwa 1.000 bis 1.500 Kindern nach Deutschland zu holen und zu betreuen. Es handelt sich laut dem Koalitionsbeschluss um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind.

Außenminister Heiko Maas kündigte am Mittwoch an, Berlin wolle in den nächsten Wochen zwischen 350 und 500 Kinder aufnehmen. Maas zeigte sich zuversichtlich, dass weitere Länder nachziehen werden. Deutschland wolle hier ein Zeichen setzen, sagte er in der Sendung „Frühstart“ der RTL/ntv-Redaktion.