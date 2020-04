Stadt Innsbruck könnte Baustellen in der Corona-Krise vorziehen

Innsbruck – Nach mehreren Wochen tagte gestern in Innsbruck wieder der Stadtsenat – mit nötigem Abstand in den Ursulinensälen. Ganz nah sind der Stadtpolitik derzeit noch die Infektionszahlen in der Landeshauptstadt, die sich weiter im Sinkflug befinden. Und während der Alltag im Magistrat noch von den unmittelbaren Folgen der Corona-Krise beschäftigt wird, könnten eben wegen der Pandemie am Horizont zwei Bauvorhaben auftauchen, die eigentlich erst in ferner Zukunft geplant wären. Die Krise macht vieles möglich und könnte, rein theoretisch, zwei Zeitfenster öffnen. Eines am Flughafen. Das andere in der Altstadt.