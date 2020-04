1,3 Millionen Euro Soforthilfe werden für Tirols Sportvereine freigemacht

Der Zillertaler, selbst Ski­club-Obmann, hielt fest: „Wir haben in Tirol die große Palette mit über 50 Sportarten. Was die Hilfeleistungen betrifft, gibt es nicht eine Richtlinie, man muss sich das von Fall zu Fall anschauen und im organisierten Sport genau hinschauen, wo man helfen muss.“ Den einzelnen kleineren Vereinen werde ja auch über die Gemeinden geholfen, dem Stadionsbetreiber OSVI fallen auch viele Gelder aus.

Der Sportverantwortliche führte nicht zuletzt Bereinigung von Missständen an (Geld an Unterhausspieler in unteren Ligen), die vielleicht durch Corona beseitigt werden können: „Es gibt auch Dinge, die nicht mehr passieren sollen.“ Dass die Sportbegeisterung im Land, was die Breite betreffe, unter der Krise leiden würde, befürchte er auf keinen Fall.