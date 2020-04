Großbrand nach Verpuffung bei Entsorgungsunternehmen in Linz

Eine Verpuffung hat Mittwochnachmittag einen Brand bei einem Entsorgungsunternehmen am Gelände der voestalpine in Linz ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Das Feuer brach um 13.30 Uhr aus vorerst ungeklärter Ursache in einer Halle mit gewerblichem Restmüll aus, berichteten Feuerwehr und oö. Polizei.