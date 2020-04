Stellan Skarsgård: Mit Popcorn-Kino und Kunst in den Filmolymp

Von Ludwig Heinrich

Berlin –Seine Filmografie umfasst momentan genau hundert Titel. Er ist sicher einer der markantesten, vielseitigsten und besten internationalen Schauspieler und im Gespräch auch einer der offenherzigsten und amüsantesten. Kürzlich war der 69-jährige Schwede Stellan Skarsgård als Kapitän der päpstlichen Schweizergarde in „Illuminati“, in „Thor“ und „Marvels the Avengers“ auf den Bildschirmen zu sehen. Zudem wurde der neue Film „Hope“ mit ihm im Februar auf der Berlinale gezeigt.

Wann haben Sie Ihre Liebe zur Schauspielerei entdeckt?

Stellan Skarsgård: Schon sehr früh. Ich habe gute Geschichten seit jeher geliebt. Vor allem Märchen mit einer höheren Moral. Meine wunderbare, wunderbare Großmutter hatte eine Schwester, die mir immer welche vorlas. Wiederholte Male den „Struwwelpeter“. Meine Oma hat das eines Tages verboten. Doch ihre Schwester machte weiter. Ich habe sie deswegen geliebt. Und später habe auch ich meinen vielen Kindern vorgelesen. Gott sei Dank gibt es in Schweden jede Menge guter Kinderliteratur, weil man bei uns Kinder sehr ernst nimmt. Das ist ein positiver Teil der schwedischen Kultur.

Im Jänner wurde der schwedische Ausnahmeschauspieler Stellan Skarsgård mit dem Golden Globe ausgezeichnet. © AFP

Sie haben eine imponierende Karriere geschafft, mit den Allergrößten gedreht und die verschiedenartigsten Rollen verkörpert. Wie haben Sie das geschafft?

Skarsgård: (lächelt) Mir fiel es vielleicht deswegen so leicht, in die verschiedensten Charaktere hineinzuschlüpfen, weil es mich selbst gar nicht gibt. Ich habe mich jedoch vor der Kamera von Anfang an gefürchtet. Vielleicht, weil ich immer mein Bestes geben wollte und nicht sicher war, ob ich das schaffen würde. Ich habe all meine Ängste vor dem Auge der Kamera bekämpft.

Heute gelten Sie als einer der wandlungsfähigsten Schauspieler. Wie schafft man diese Sprünge von Gut zu Böse und umgekehrt?

Skarsgård: Ist ja gar nicht schwer. Wenn du einen Guten spielst, versteck’ all deine bösen Seiten. Und umgekehrt. Im Ernst: Was macht einen guten Schauspieler aus? Ich denke oft darüber nach. Es steckt wohl in den Genen, trotzdem muss man lernen, lernen. Du musst zum Beispiel lernen, deine Emotionen total hinaufzuschrauben und loszulassen. Dazu brauchst du sehr viel Mut.

Sie haben ja bereits unter der Legende Ingmar Bergman gedreht. Wie haben Sie ihn in Erinnerung?

Skarsgård: Keine Frage, er war ein fantastischer Regisseur. Doch als Mensch nicht unbedingt lustig. Er konnte auch sehr freundlich sein. Aber alle Regisseure wollen Kontrolle, und bei ihm war das extrem. Gewiss, er war hyperintelligent, doch ich mochte seinen Charakter nicht. Es war nicht in Ordnung, wie er manche Kollegen behandelte und versuchte, sie regelrecht zu vernichten. Nicht, um sie zu besseren Schauspielern zu machen, sondern um seine Macht zu demonstrieren.

Skarsgård mit seinen „Mamma Mia“-Filmpartnern Amanda Seyfried und Christine Baranski und Regisseur Ol Parker. © www.picturedesk.com

Mit Lars von Trier war das was Anderes.

Skarsgård: Auf jeden Fall. Er ist ein Freund, und wir schaffen es sogar, einander auf ungewöhnliche Art aufzuziehen und zu beleidigen. Da lassen wir all unseren Neurosen freien Lauf. Bevor er eine Szene beginnt, sagt er nur ein Wort, in seinem reizenden dänischen Akzent: „Los geht’s!“ Danach stört er keinen Augenblick. Wenn es vorbei ist, kann es allerdings sein, dass er anordnet: „Machen wir es noch einmal!“ Und das 98-mal. Mir ist es recht, denn beim 99. Mal habe ich dann vielleicht die Chance, das perfekt zu machen, was ich vorher verhaut habe. Manchmal wünscht er sich auch: „Lasst uns eine lustige Version drehen!“

Ein Beispiel bitte!

Skarsgård: Die Vergewaltigungsszene in „Dogville“. Da bat er: „Könntest du das im Stil einer romantischen Komödie machen?“ Also stellte ich mir vor, ich sei Hugh Grant und würde ihn nun in einen Vergewaltiger verwandeln. Ich wusste, was Lars meinte. Man kann auch einem Psychopathen menschliche Züge verleihen. Denn die Welt ist ja in Wirklichkeit nicht in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß geteilt.

Und wie war das mit der heiklen Figur des schüchternen, asexuellen Gelehrten Seligman in Triers Zweiteiler „Nymphomaniac“?

Skarsgård: Es begann enttäuschend. Lars rief mich an und sagte: „Mein nächster Film wird ein Porno, und ich möchte dich für die männliche Hauptrolle. Aber du wirst keine Sexszene haben, nur am Ende wird man deinen Penis sehen. Schlaff!“ Also keine einzige Sexszene, schade ...Aber was sollte ich machen? Lars ist ein so guter Freund, zu ihm könnte ich nie Nein sagen.

Im Welterfolg „Mamma Mia“, Teil eins und zwei, spielten Sie den lebenslustigen Bill, einen der drei möglichen Väter der jungen Hauptfigur Sophie. Nicht unbedingt die absolute schauspielerische Herausforderung.

Skarsgård: Mag sein, aber ich mag Popcorn-Filme. Indem sie so erfolgreich sind, helfen sie uns auch, anspruchsvolle Stoffe produzieren zu können.

Also nicht – wegen der Abba-Musik – schwedischer Patriotismus?

Skarsgård: Ich habe nichts für Nationalismus übrig, verachte ihn. Außerdem mussten wir damals, nach dem Eurovision-Sieg von Abba mit „Waterloo“, diesen Song tagaus, tagein im Radio hören. Das nervte. Erst später erkannte ich, wie gut der schwedische Musikexport für unsere Wirtschaft und damit auch für das Gesundheitssystem war. Für „Mamma Mia“ hatten sich Pierce Brosnan, Colin Firth und ich noch gewissenhaft mit Gesangsstunden geplagt. Doch wir erkannten schnell, dass uns auf diesem Sektor keine große Zukunft bevorstand. Für den zweiten Teil haben wir es uns einfacher gemacht, das Ganze nur als schönes Wiedersehen und große Party betrachtet.

Auch privat sind Sie ein ungewöhnlicher Mann, haben mit zwei Frauen sieben Söhne und eine Tochter, und alle verstehen sich bestens?