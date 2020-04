NEOS kritisieren fehlende Teststrategie der Regierung

Laut Loacker brauche es mehr Corona-Stichproben in Risikogebieten und in Risikogruppen - etwa in Pflegeheimen, beim Krankenhauspersonal und bei Ärzten im niedergelassenen Bereich. Außerdem müsse das Erfassen und Einspielen der Daten in Echtzeit passieren, verlangte er eine Effizienzsteigerung in diesem Bereich. Nur so könne ein Infektionsherd schnell genug erkannt werden, so Loacker. Ein gutes Datenmanagement sei jetzt wichtig, bisher gibt es nach seinem Geschmack „zu viele Unklarheiten bei der Datenerhebung“. Alle Daten, die zur Verfügung stehen, sollten gebündelt werden, keiner solle sein eigenes Süppchen kochen, forderte der NEOS-Abgeordnete.