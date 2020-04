Schutzmasken-Näh-Initiative wird zum vielfachen Hilfsprojekt

Wie berichtet, werden sie für die Firma Geiger produziert. Geiger zahlt 20.000 Euro für die Arbeit der Näherinnen und Näher des EKiZ, wobei dieser Erlös Bedürftigen zugutekommen soll. „Ohne die Unterstützung der Näher des EKiZ hätte die Produktion der Firma Geiger in so kurzer Zeit nicht umgestellt werden können. Damit hätten keine Masken produziert werden können, es wäre kein Erlös entstanden und zwölf Arbeitsplätze in der Region wären eventuell verloren gegangen“, informiert die Stadtgemeinde Schwaz in einer Aussendung. Derzeit sind bereits 10.000 Masken genäht.