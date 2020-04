Eine Reifeprüfung für tausende Tiroler Schüler und das System

Innsbruck – Strenge Hygienevorschriften, Mindestabstand zwischen den Prüflingen und kein mündlicher Teil: Am Mittwoch verkündete Bildungsminister Heinz Faßmann, wie Matura und Abschlussexamen an den Berufsbildenden mittleren Schulen trotz Corona-Krise durchgeführt werden sollen. Bis allerspätestens 25. Mai müssen jetzt auch die Schulen in Tirol klären, wie sie die Vorgaben umzusetzen gedenken. Laut Bildungsdirektion werden hierfür in Ausnahmefällen auch „kreative Lösungen“ nötig sein. Zudem wird eine Sonderkommission eingerichtet, die für Lehranstalten allfällige Fragen zu den Modalitäten beantworten soll.