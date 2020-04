London – „Es gibt hier eine Symbolik: Die strategische Waffe einer Supermacht wird von einem Krankheitserreger neutralisiert“, sagte der frühere NATO-Vizekommandant für Europa, Sir Richard Shirreff, der TT. Gemeint ist der US-Flugzeugträger Theodore Roosevelt. Wegen Corona-Infektionen an Bord musste die halbe Crew auf Guam im Indischen Ozean an Land; der Kapitän wurde nach einem öffentlich gewordenen Hilferuf gefeuert. Was bedeutet die Pandemie für die Streitkräfte und langfristig für die strategische Sicherheit?