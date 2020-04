Corona-Krise trifft Tirol und Salzburg am härtesten

Laut der Wifo-Studie arbeitet insgesamt nur rund ein Drittel der Erwerbstätigen in Österreich in Branchen, die nach unseren Bewertungskriterien ökonomisch nicht oder nur moderat von der derzeitigen Krisenphase betroffen sind. Hingegen sind zwei Drittel der Beschäftigten in aktuell erheblich bis sehr stark betroffenen Branchen tätig. Damit seien in Österreich rund 1,32 Millionen Erwerbstätige Branchen mit starker und sehr starker Betroffenheit zuzurechnen. „Trotz beträchtlicher Unterschiede in den regionalen Wirtschaftsstrukturen zeigt sich für die meisten Bundesländer in Summe ein ähnlicher Betroffenheitsgrad“, sagt die Wifo-Ökonomin Julia Bachtrögler.