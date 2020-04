Produktion von Schutzausrüstung “Made in Austria“ wird forciert

Wien — Der Bedarf an Masken, Handschuhen und Schutzausrüstung ist in der Coronavirus-Krise enorm, die Hilferufe aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen nach Material waren laut. Durch die Ankurbelung der heimischen Produktion will man dem internationalen Konkurrenzkampf ausweichen. Österreichische Firmen werden bei Innovationen von Schutzkleidung und Masken gefördert, der über die Forschungsförderungsgesellschaft FFG abgewickelte „Emergency Call" wird um fünf Millionen Euro aufgestockt. Das kündigten Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und die für Innovation zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) an.