Geisterspiele für NBA-Profi Pöltl „nicht optimal“

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA könnte wegen der Coronavirus-Krise an einem neutralen Ort ohne Zuschauer fortgesetzt werden. Eine Entscheidung soll nicht vor Anfang Mai fallen. Österreichs NBA-Legionär Jakob Pöltl ist kein Fan von Geisterspielen, würde sie aber als letzten Ausweg akzeptieren.

„Das wäre logischerweise nicht optimal, aber die Bedingungen wären für alle gleich“, sagte Pöltl am Donnerstag in einer Aussendung zu dem Szenario. So könnte man „den Leuten wenigstens etwas Unterhaltung nach Hause liefern“. Las Vegas wurde zuletzt immer wieder als möglicher Spielort genannt.