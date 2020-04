GLS: Ein Mercedes, so groß wie ein Stern

Innsbruck – Die Ökologisierung des Fahrzeugangebots ist derzeit eines der Themen der Autoindustrie – zumindest innerhalb der Europäischen Union, die Hersteller über Milliardenstrafen zur Schadstoffreduktion (aus dem Auspuff) zwingt. In Amerika, Teilen Asiens oder Russland ticken die Uhren jedoch noch ganz anders. So zählten beispielsweise auch 2019 schwere Pickup zu den meistverkauften Autos der Welt. In diesem Kontext ist es auch zu sehen, dass Premiummarken ihre ohnehin schon üppigen Oberklasse-SUV nun nochmals durch ausladende Siebensitzer toppen.