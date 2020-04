Neuer Audi A3 auch als Stufenheck vorgestellt

Ingolstadt – Das Frühjahr hätte eigentlich das Durchstarten der neuen Kompaktwagen des Volkswagen-Konzerns bedeuten sollen: Die neuen Versionen des Golf, des Leon, des Octavia und des A3 stießen bereits auf größere Resonanz – zumindest medial. Aber am Markt gibt es die Flaute, was vor allem dem Coronavirus geschuldet ist. Nichtsdestotrotz trommelt beispielsweise Audi weiterhin für sein neues Modell – und informierte in dieser Woche über ein neues A3-Derivat. Dabei handelt es sich um das Stufenheckmodell des Kompaktwagens. Gegenüber dem direkten Vorgänger zeigt sich der Nachfolger mit leicht gewachsenen Dimensionen. So legt er in der Länge um vier Zentimeter auf 4,5 Meter zu, in der Breite gewinnt er zwei Zentimeter auf 1,82 Meter und in die Höhe streckt er sich um einen Zentimeter mehr auf 1,43 Meter.