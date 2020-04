Leben in der Isolation: Hilfe für die Seele ist jetzt besonders wichtig

Innsbruck – „Vielen kommt die Situation wie ein Albtraum vor, aus dem sie nicht aufwachen“, sagt Manfred Müller, Psychiater und Fachgruppenobmann für Tirol und Österreich. „Ich appelliere an die Verantwortungsträger, auch die psychischen und psychosozialen Aspekte der Krise zu berücksichtigen, sonst bekommen wir massive Folgeprobleme in allen Bereichen.“ Derzeit werde die seelische Not richtig spürbar. „Vor allem Patienten mit Angst- und Panikstörungen, Depressionen und die Themen soziale Isolierung, Alkoholprobleme und auch Suizidalität bereiten uns große Sorgen.“

In 16 Tiroler Kassen- und etwa 40 Wahlarzt-Praxen sowie in Krankenhäusern und Ambulanzen bieten die Fachärzte Hilfe an. „Wir sind Anwälte der psychisch Kranken und, trotz des bestehenden Psychiater-Mangels, gerade in dieser allumfassenden Krise da.“ Aus Gründen des „Distanz-Haltens“ finden Kontakte vor allem telefonisch statt. Diese Behandlung wurde mit den Kassen vereinbart. In dringenden Fällen sind, samt Schutz, aber weiter Face-to-Face-Konsultationen möglich. Vorherige Anrufe sind nötig.