„Little Element“ mit Debütalbum „Fire“: Urlaubsträume mit Unschärfen

Für alle, für die der Sommer in der Quarantäne wieder in weite Ferne gerückt ist, legt Lis­a Aumaier aka Little Elemen­t jetzt nach: Gestern erschien ihr Debütalbum „Fir­e“

In zehn Songs lässt die jung­e Tirolerin darin gebettet in lässige Reggaeklänge und weichen Dreampop eine Sonne aufgehen, die gar nicht mehr untergehen will. Den Eigenschaften der Elemente nachempfunden, folgt auf die erfrischende EP „Water“ nun ein weitaus energiegeladenerer Longplayer. Die akustischen Sets wurden gänzlich ersetzt durch Lo-Fi-Rap und überraschende Samples: „Fire“ ist wie ein Lagerfeuer im Sommer, an dem Einflüsse aus aller (Musik-)Welt zusammenfinden, orientalische Sitar-Klänge (im Song „Querida“) mischen sich mit Surf-Sounds („Fire“) und Elektrobeats zu einem mitunter unverhofften Mix.

In allen Songs von Aumair, die nicht nur schreibt, sondern auch selbst produziert (für das finale Mastering erhält sie Unterstützung von Soundtüftler Kenneth Winkler), schwingt das Abenteuer mit. Aumaier träumt sich in ihren Songs zurück auf ihren mehrmonatigen Trip entlang der Atlantikküste: Als „Queen of the Waves“ mit „Vinho Portuguê­s“ ging’s in Richtung Lissabon. Um dann nach „Tel Aviv“ zu gondeln – übrigens die stärkste Nummer der vorliegenden Platte. Die einzelnen Etappen ihrer Reis­e erzählen von der Liebe – und dem Gefühl von Freiheit unterwegs. Sogar im Opener „Comin­g Home“ ist erst das Weggehen (zumindest aus Tiroler Sicht) ein Heim­kommen: „I lost my home by the ocean“ bohrt sich mantra­artig in die Köpfe der Zuhörer.