Empörung über Sanitätsdirektion, Tiroler Landtag kritisiert Dornauers „Egotrip"

Der Dringlichkeitsantrag der SPÖ zur Einsetzung einer Untersuchungskommission, die spätestens am 1. Juni ihre Arbeit aufnehmen soll, wird wohl erst in der Sitzung eingebracht werden. SPÖ-Parteiobmann und Klubchef Georg Dornauer wurde nämlich von seinem Klub beauftragt, noch einmal Gespräche mit den anderen Parteien zu führen. Diese lehnten in der Vorwoche die Vorgangsweise Dornauers als „Egotrip“ ab. Sowohl FPÖ als auch Liste Fritz sehen weiterhin keine Veranlassung, den Antrag der SPÖ zu unterstützen. „Das geht am Sinn dieses speziellen Landtages vorbei. Das wurde auch immer so kommuniziert. Alle halten sich daran, außer Dornauer“, sagt FPÖ-Parteiobmann Abwerzger. Für Markus Sint von der Liste Fritz stehen ebenfalls die Corona-Maßnahmen im Vordergrund. „Aber jeder weiß, dass wir als Kontrollpartei natürlich Aufklärung verlangen. Und der Zeitpunkt dafür kommt.“