Ausgefallene Idee in Corona-Zeiten: Stanglwirt liefert mit Ex-Rennfahrer

Going a. W. K. – Seit über 250 Jahren kein Ruhetag – und dann kam der Lockdown. Da dies keine „freiwillige Ruhezeit“ bedeutet und im Stanglwirt auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten für den Betrieb der Landwirtschaft und des Lipizzanergestüts kein Ruhetag herrscht, geht die Tradition weiter.

Zudem hat sich die Familie Hauser mit einem langjährigen Freund und Stammgast des Hauses etwas ganz Besonderes überlegt, womit man Menschen in der Region eine Freude in diesen sonst so wenig erfreulichen Zeiten bereiten kann: Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck, der Wahl-Goinger und ehemalige Formel-1-Rennfahrer, Deutsche Tourenwagen-Meister und mehrfache Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, fährt am 16.4. regionale Gerichte von Kaspressknödeln über ofenfrischen Schweine- und Krustenbraten bis hin zu Arnold Schwarzeneggers Stanglwirt-Lieblingsgericht, dem Wiener Schnitzel vom Kalb, im Einzugsgebiet des Stanglwirt persönlich aus.