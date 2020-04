Nachbarschaftshilfe via App: Bereits 1000 Nutzer bei „Hilfma“

Innsbruck, Wien – Was tun, wenn man seinen Großeltern helfen möchte, diese aber weit weg wohnen? Diese Frage hat sich eine Gruppe junger Tiroler gestellt, die in Innsbruck, Wien und München Informatik, Maschinenbau und Wirtschaft studieren. Die Tüftler, die auch die Plattform „Timebite“ für Studierende in Prüfungszeiten ins Leben gerufen haben, entwickelten eine App, die auf der gerade so groß geschriebenen Nachbarschaftshilfe aufbaut.