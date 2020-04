„Geringes Übertragungsrisiko" am 16. März: Das sehr lange unterschätzte Virus

Innsbruck – Für die Bevölkerung im Paznaun, in St. Anton und in Sölden war die Botschaft am Karfreitag eine ernüchternde: Die Quarantäne wird bis 26. April verlängert. Für Sölden könnte sie jedoch schon früher enden, wenn die Auswertung der offenen Tests ein besseres Bild als in den anderen Tourismushochburgen ergibt. Bei den 3000 schwerpunktmäßigen Tests – für Sölden sind erst 60 Prozent ausgewertet – lagen die positiven Ergebnisse bei bis zu 19 Prozent in Ischgl und bei 13 Prozent in St. Anton.