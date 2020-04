Elternbefragung: Ein gutes Zeugnis für den Unterricht zu Hause

Innsbruck, Zug – Bekommen die Kinder alles mit? Werden sie nicht überfordert? Und was ist mit der Technik? Groß waren die Sorgen, als in Österreich auf digitalen Unterricht umgestellt wurde. Dabei läuft es besser, als von vielen befürchtet. Das geht zumindest aus einer Umfrage unter knapp über 10.000 Eltern hervor, die der Bundesverband der Elternvereine (BEV) in Auftrag gegeben hat. An einigen Stellschrauben gelte es demnach aber dennoch zu drehen. Besonders Kinder, die nur eingeschränkten Zugang zu Computern, Laptops oder Tablets haben, sind benachteiligt.