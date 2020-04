Diese Auflagen und Regeln gelten: Viele Geschäfte öffnen ab Dienstag wieder

Innsbruck, Wien – Am Dienstag nach Ostern beginnen in Österreich die ersten Lockerungen im Handel. Kleinere Geschäfte dürfen wieder aufsperren, das sind rund 80 Prozent aller Einzelhändler. Eine erst in der Nacht auf Freitag erlassene Verordnung des Gesundheitsministeriums schafft nun Klarheit darüber, welche Geschäfte unter welchen Bedingungen öffnen dürfen.