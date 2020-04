Uganda: Innsbrucker Hilfsprojekt im Schatten der Corona-Krise

„Neben Schulen und Universitäten sind auch die für die Grundversorgung wichtigen offenen Märkte gesperrt“, berichtet Moser. Die Bevölkerung in Kakures, an der Grenze zur Sahelzone, lebe von der Landwirtschaft. „Die jüngste Ernte wurde durch eine Heuschreckenplage dezimiert, die Menschen haben kein Saatgut und keine eigenen Lebensmittel.“ In der per Auto über zwei Stunden entfernten Distrikthauptstadt Soroti sind zwar Nahrungsmittel erhältlich – dafür braucht es aber Geld und Benzin.