Wohnen bleibt teuer, Luxus und Läden droht Preissturz

Innsbruck, Wien — Wie geht es mit den enorm hohen Immobilienpreisen in Tirol nach der Corona-Krise weiter? Viele Landsleute, die aktuell eine Wohnung kaufen oder verkaufen wollen, sind verunsichert. Könnte es Notverkäufe geben, wenn Menschen ihren Kredit nicht mehr bedienen können? Werden Wohnungen nach der Krise billiger?

Paul Grossmann ist Präsident des Haus- und Grundbesitzerbundes in Tirol. Er erwartet, dass die Preise bei Luxuswohnungen und Geschäftslokalen unter Druck geraten werden. „Bei Geschäfts- und Gastronomielokalen wird es vermutlich eine preisdämpfende Wirkung geben", erklärt Grossmann. Bei Wohnungsmieten und Wohnungspreisen erwartet er allerdings keinen Preissturz. Grundstückspreise dürften vorerst stagnieren. „Notverkäufe könnte es naheliegenderweise dort geben, wo in Goldgräbermanier begonnene Luxusprojekte noch nicht abverkauft sind", meint der Innsbrucker Rechtsanwalt.

Aktuell laufe der heimische Immobilienmarkt infolge des Shutdowns auf Sparflamme, teilte Raiffeisen Immobilien mit. Die Verbundmakler-Organisation rechnet trotz des Corona-Shutdowns mit einer weiterhin stabilen Entwicklung des heimischen Immobilienmarktes. Bei Wohnimmobilien im Kaufsegment werden keine Preisrückgänge erwartet. Bei Kleinwohnungen etwa sei trotz Krise weiterhin mit Preissteigerungen zu rechnen. Sorgen bereitet den Raiffeisen-Maklern allerdings der Gewerbeimmobilienmarkt. Hier werden in allen Bundesländern Einbrüche vorhergesagt.

Ingmar Schwabl ist Geschäftsführer von sReal in Tirol. Das ist der Immobiliendienstleister der Erste Bank, Sparkassen und sBausparkasse. Seit dem Beginn der Ausgangssperre sei unmittelbar ein starker Rückgang der Nachfrage nach Miet- sowie Kaufobjekten wahrnehmbar, erklärt Schwabl gegenüber der TT. Gleichzeitig hätten Investoren jedoch nach dem Kurssturz an den Börsen verstärkt Interesse an Immobilien gezeigt.