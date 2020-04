Tiroler Quarantänegebiete: Ungeduld nach „demütiger Gelassenheit“

Paznaun, St. Anton, Sölden –Seit vier Wochen stehen das Paznaun und St. Anton unter strenger Quarantäne. Polizei und Militär patrouillieren an den errichteten Sperren – nun kommen noch einmal 14 Tage hinzu. „Wir hatten gehofft, dass es jetzt aufgeht – aber angesichts der Zahlen bleibt nichts anderes übrig“, zeigt der Ischgler Bürgermeister Werner Kurz Verständnis und verweist auf die freiwilligen Corona-Untersuchungen im Ort: 19 Prozent der Getesteten in Ischgl waren demnach positiv. Jetzt gehe es eben weiter bis zum 26. April – „da heißt es, drauf schauen, dass alle gesund bleiben“, so Kurz. Die Disziplin der Bevölkerung sei in Ordnung, „einzelne sind unterwegs, aber alles mit Respektabstand“.