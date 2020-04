Neue Regeln für deutsche Schiedsrichter bei Liga-Fortsetzung

Stattdessen sollen die Unparteiischen erst recht regional eingesetzt werden. In dem Sechs-Punkte-Programm ist auch ein Übernachtungsverbot vorgesehen, berichtet die „Bild“ mit Verweis auf eine geheime Video-Konferenz, in der die Referees die Maßnahmen mitgeteilt bekamen. Die Schiedsrichter müssen demnach am Spieltag mit dem Auto von zu Hause bis in die Stadien fahren. Einen Tag vor den Spielen sollen alle Schiedsrichter getestet werden. Ihr Einsatz soll zudem freiwillig sein, keiner soll gezwungen werden, während der Corona-Krise ein Spiel zu leiten. Das feste Jahresgrundgehalt, das zwischen 60.000 und 80.000 Euro liegen soll, würden sie dennoch alle komplett bekommen.