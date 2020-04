Hilfspaket geplant: Landecker Neustart mit Green Jobs

Landeck –Mit 608,5 Prozent mehr Arbeitslosigkeit bzw. 4733 Personen ohne Job hat Landeck per 31. März den Negativrekord im Tiroler Bezirksvergleich erzielt – die TT berichtete. Bei durchschnittlich 21.052 Beschäftigten (Quelle: AMS) ergibt das eine Quote von 22,5 Prozent. Dazu kommt, Tausende Mitarbeiter – eine exakte Zahl gibt es offiziell nicht – sind in Kurzarbeit beschäftigt. Das heißt, nach Experten-Einschätzungen dürfte im Bezirk jeder zweite unselbstständig Erwerbstätige derzeit entweder arbeitslos oder in Kurzarbeit sein.