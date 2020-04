Entscheidung über Salzburger Quarantänegemeinden

In Salzburg wird am Ostermontag darüber entschieden, ob die Quarantäne über insgesamt neun Gemeinden im Pinzgau und Pongau aufgehoben oder verlängert wird. In den betroffenen Kommunen ist die Zahl der Infizierten erkennbar gesunken, weil mittlerweile einige Erkrankte genesen sind. Ob das reicht, ist offen. Für die Entscheidung werden die Daten am Montag nochmals aktuell bewertet.