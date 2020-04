Kinderkrippen in Not: Sorge um Betreuung von Kindern in Tirol

Innsbruck –Mit heutigem Tag werden die Einschränkungen im Handeln zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus gelockert. So können Läden mit einer Größe bis 400 m2 oder etwa Baumärkte wieder aufsperren. Zahlreiche berufstätige Eltern, die nun zurück an ihren Arbeitsplatz können, müssen ihre Kinder nun wieder in eine Kinderbetreuungseinrichtung schicken.