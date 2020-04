AK erinnert angesichts der Corona-Krise an Personalknappheit

Die Arbeiterkammer hat am Montag angesichts der Corona-Krise an die Personalknappheit in den Gesundheitsberufen erinnert. „Die Krankheit Covid-19 zeigt, wie schnell die Systeme für Krankenbehandlung und Langzeitpflege überfordert sein können“, erklärte AK-Präsidentin Renate Anderl am Ostermontag. Daher sei der Mangel an Schutzbekleidung in der jetzigen Situation „unannehmbar“.