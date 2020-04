Ex-Homöopathin Grams im Interview: Heikle Suche nach der richtigen Medizin

Gesundheit ist ein wertvolles Gut, umso mehr floriert das Geschäft damit. Hilft’s nichts, schadet’s nichts, sollte auf keinen Fall das Motto sein, wenn man zu einem Tröpfchen da und einem Globuli dort greift. Die deutsche Ärztin und Autorin Natalie Grams plädiert in ihrem Buch „Was wirklich hilft“ für die Schulmedizin und beschreibt so genannte alternative und sanfte Methoden in Hinblick auf die wissenschaftliche Beweislage. Die nebenwirkungsfreie ganzheitliche Medizin bleibt ein Wunsch, wie sie im Interview, das per Mail geführt wurde, feststellt.