Vizekanzler Kogler debattiert mit dem ÖFB über Geisterspiele

Fußball könnte aber bald wieder möglich sein – in Form von „Geisterspielen“, also ohne Publikum. Grünen-Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler debattiert mit ÖFB-Leuten über dieses Thema. „Wir schauen, was möglich ist“, sagt er. Einzelne Aktive sollen wieder trainieren können. Genaues dazu wird der Ressortchef heute kundtun. Vorerst sagt er: „Das betrifft die Sportstätten, weil die Sportausübung im Freien ja erlaubt ist – und als gesundheitliche Maßnahme durchaus erwünscht.“ Die Logik und den Hausverstand wolle er „walten lassen“.

Das heißt: Outdoor- vor Indoor-Sportarten, Einzelsport vor solchem in Mannschaften und vor Kampfsport. Unter dem Credo „Einschränkungen so viele wie notwendig, Freiheiten so viele wie möglich“ sollen die Sportverbände Handlungsspielraum haben. „Dann können, sollen und dürfen sie auch mitentscheiden, was sie im Rahmen dieser Möglichkeiten tun.“