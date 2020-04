Vorwürfe von Verbraucherschützer erzürnen Tirols Justiz

Innsbruck –Mehr als 4500 Personen haben sich bis dato beim Verbraucherschutzverein (VSV) gemeldet, die Anfang März in Tirol zum Skifahren waren und sich dabei mit dem Coronavirus angesteckt haben sollen, die TT berichtete bereits. Der VSV hat eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eingebracht und eine Sammelklage angekündigt. Die ersten 50 Fälle als Privatbeteiligtenanschlüsse an das Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft habe man am Dienstag einbringen wollen. „Hunderte werden folgen. Damit sollte die Staatsanwaltschaft genug Anhaltungspunkte für Ermittlungen haben“, so VSV-Obmann Peter Kolba in einer Aussendung. Kolba rechnet mit einem Schadenersatzanspruch von über fünf Millionen Euro.