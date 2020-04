Covid19: Geringe Fallzahl im Außerfern kein reiner Zufall

Reutte –Die im Vergleich zum Rest Tirols und Westösterreichs äußerst geringen Fallzahlen bei Corona-Fällen im Bezirk Reutte fallen auf. Absolut gerade einmal 55 Fälle sind ungewöhnlich wenig, auch wenn das Außerfern nur 32.000 Einwohner hat. Bisher ist ein Todesopfer zu beklagen. Die auf dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums ausgewiesenen Erkrankten reihen den Bezirk an die letzte Stelle Tirols – „nur“ 168 Fälle pro 100.000 Einwohner sind dort vermerkt. Im Corona-Hotspot Landeck heißt die Vergleichszahl 2139, in Kitzbühel 535 oder 456 in Imst. Auch Innsbruck hat wenig Fälle mit 288 pro 100.000 Einwohnern aufzuweisen, aber das Außerferner Ergebnis ist noch einmal um ein Vielfaches niedriger. In der Mehrheit der 37 Orte zwischen Biberwier und Vils, Pinswang und Steeg gibt es nicht einen einzigen Fall.