In Mils sollen bald Biopilze aus dem Boden schießen

Thaur, Mils –Regional gezüchtete, in Handarbeit angebaute Biopilze: Das war früher nicht unbedingt ein Produkt, das man mit Tirol verbunden hätte. Mittlerweile ist das anders: Die Firma Tiroler Bio Pilze (Bio Pilz Tirol GmbH) mit Sitz in Thaur setzt seit Sommer 2014 auf genau dieses Nischenprodukt – und zwar so erfolgreich, dass nun der nächste Schritt folgt: Die Firmenzentrale soll nach Mils verlegt, die Produktion deutlich ausgebaut werden.