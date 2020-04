Tiroler Holzkonzern Klausner: Zwei Pleiten und Klage in den USA

St. Johann i. T. –Der Tiroler Holzkonzern Klausner ist nach Angaben von Gläubigerschützern mit zwei Unternehmen in die Pleite geschlittert. Konkret haben laut dem KSV und dem AKV die Klausner Nordamerika Beteiligungs GmbH mit Sitz in St. Johann sowie die Klausner Trading International GmbH mit Sitz in Oberndorf am Dienstag Konkurs angemeldet.