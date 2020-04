Koalition bietet nun doch Corona-Ausschuss an

Wien –ÖVP-Klubchef August Wöginger bringt die Angelegenheit aus Sicht der türkis-grünen Koalition auf den Punkt: „Wir können jederzeit in Verhandlungen über die parlamentarische Kontrolle eintreten. Ich verstehe aber nicht, dass die Opposition keine Vertreter in den Beirat der Covid-Finanzierungsagentur (Cofag) entsendet. Da sind sie doch viel näher an den Entscheidungen als in einem parlamentarischen Kontrollorgan.“