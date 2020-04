Ein Nest mit Wechselwärme: Wie es nach der Trennung weitergehen kann

Dabei handelt es sich um das so genannte Nestmodell, das eine Alternative zu den bisher gebräuchlichen Familienmodellen im Fall einer Trennung der Eltern darstellen soll. „In Tirol gibt es noch so gut wie keine Erfahrungswerte mit dem Nestmodell“, sagt Christian Hiltpolt, Leiter der Erziehungsberatung im Land Tirol.

Meist sei das Nestmodell in der Anfangsphase einer Trennung eine Übergangslösung, sagt Karin Urban, Leiterin des Zentrums für Ehe und Familie in Innsbruck. Die dauerhafte Umsetzung scheitere oft an den praktischen Rahmenbedingungen und vor allem an den hohen Wohnkosten. „Im Idealfall könnten sich die getrennten Partner eine Wohnung teilen, für die Zeit, in der sie nicht bei den Kindern leben“, sagt Urban, doch dies gestalte sich in der Praxis als sehr schwierig. „Man braucht sehr viel Platz“, meint sie, „diese drei Wohnungen müssen natürlich auch finanziert werden.“