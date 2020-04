Seoul: Nordkorea testete Marschflugkörper

Vor dem 108. Geburtstag seines „ewigen Präsidenten“ Kim Il-sung am Mittwoch demonstriert die selbsterklärte Atommacht Nordkorea militärische Stärke. Im Rahmen neuer Waffentests feuerte das Land am Dienstag mehrere mutmaßliche Marschflugkörper von kurzer Reichweite über das offene Meer sowie Raketen von Kampfjets ab, wie der Generalstab in Südkorea mitteilte.