Biden gewinnt Vorwahl der Demokraten im US-Staat Wisconsin

Biden ist damit der einzige verbliebene Bewerber der Partei. Die offizielle Kür des Präsidentschaftskandidaten soll aber erst bei einem Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer folgen. In Wisconsin hatte Biden etwa doppelt so viele Stimmen bekommen wie Sanders, wie US-Medien nach Auszählung nahezu aller Stimmen nun meldeten.

Trotz der Corona-Epidemie in den USA hatten Wähler am Dienstag vergangener Woche darüber abgestimmt, wer für die Demokraten gegen Präsident Donald Trump antreten soll. „Wir sprechen oft von den Opfern, die die Amerikaner für den Schutz unserer Freiheiten bringen - dazu gehört auch, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Wir haben diesen amerikanischen Geist letzte Woche in Wisconsin gesehen“, sagte Biden nach Bekanntgabe der Ergebnisse in einer auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft. Aber: „So weit hätte es nie kommen dürfen. Niemand sollte jemals zwischen seiner Gesundheit und unserer Demokratie wählen müssen“, sagte er weiter. Sowohl Biden als auch Sanders hatten die Durchführung der Wahl wegen des Gesundheitsrisikos abgelehnt.