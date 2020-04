CDU-Chefin rechnet nicht mehr mit Wahl-Sonderparteitag

Ein für Ende April anvisierter Sonderparteitag war wegen der Krise abgesagt worden. In der Partei wird nicht damit gerechnet, dass es angesichts der Beschränkungen für Großveranstaltungen in Deutschland vor der Anfang Juli beginnenden Sommerpause einen Ersatztermin geben könnte.

Kramp-Karrenbauer war Ende 2018 zur CDU-Chefin gewählt worden, als die deutsche Kanzlerin Angela Merkel den CDU-Vorsitz nach 18 Jahren aufgab. Am 10. Februar kündigte „AKK“ ihrerseits ihren Amtsverzicht an, der Nachfolger sollte bei einem Sonderparteitag am 25. April gewählt werden. Merkel will nach eigenen Worten nach der nächsten Bundestagswahl - voraussichtlich Herbst 2021 - aus der aktiven Politik ausscheiden.